IL PERSONAGGIO

VENEZIA È l'uomo che da solo - o meglio, come rappresentante di un sindacato che ha un solo iscritto - ha bloccato Venezia per un giorno intero decidendo che la sua sigla (cioè lui) non avrebbe sospeso lo sciopero di Actv. Dietro gli sono andati in tanti di lavoratori, il 73 per cento del personale della navigazione e il 76 per cento di quello automobilistico, magari staccandosi dalle prese di posizione delle sigle alle quali aderiscono.

E lui, Giampiero Antonini, 74 anni, pensionato, sindacalista del Cub, ex distaccato della Filt-Cgil («me ne sono andato quando ho capito che il referendum sulla riforma delle pensioni era dedicato agli anziani e non ai giovani, ma che senso ha?») il mito del sindacato con un solo iscritto un po' lo cavalca, un po' lo smentisce. «Un solo iscritto? Ne ho più di uno, non sono molti ma li ho - ci tiene a precisare - Quando abbiamo fatto il divorzio con Sgb loro hanno portato via gli iscritti: a me non è mai interessata la politica delle tessere. Vero, apparentemente non ho iscritti ma, ad esempio, in Alilaguna io faccio la procedura per tutti e non solo per gli iscritti. Opero per i lavoratori, non la sigla».

La stessa tattica con la quale è riuscito a convincere i dipendenti della partecipata dei trasporti a incrociare le braccia nonostante lo sciopero di lunedì fosse stato revocato dopo un incontro in Prefettura («Non mi avevano chiamato, se ne sono accorti in ritardo ma ormai non c'era più tempo per passi indietro», denuncia). «Il succo del discorso - continua Antonini - è che ho perso una domenica intera ad andare ai capolinea dei mezzi a parlare con le persone e questa cosa ha convinto i lavoratori. Sono sulla piazza dal 1994 e quindi ho una credibilità con le persone. Sono loro, chi lavora, a non fidarsi più di quanto viene dettoai tavoli istituzionali. Anche il balletto delle cifre con Zuin ci dice al tavolo in Prefettura che ci sono 19 milioni di buco, allora ho posto una questione: chiedere indietro i 15 milioni tagliati da Chisso sulla navigazione e non mi hanno risposto».

Chiaro che un risultato del genere ha dato ad Antonini i gradi di uomo forte: «Le altre sigle sindacali dovranno ora capire cosa vogliono fare: si sono accontentati delle promesse ma non si può scaricare sui veneziani - accusa il sindacalista della Cub - Forse, tatticamente, sospendendo lo sciopero di ieri (lunedì, ndr) speravano di unirlo a quello generale del 16 e invece io gliel'ho bloccato perché venerdì non saranno passati i dieci giorni. Altri sindacalisti si accontentano solo di essere al tavolo evidentemente». In ballo, il futuro del settore: «Se non si va avanti, se non si ottengono risultati, io farò degli esposti senza nessun problema. I veneziani non devo più pagare di tasca loro». (n.mun.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA