IL PERSONAGGIO VENEZIA Ai domiciliari e in odor di processo per il radicamento

IL PERSONAGGIOVENEZIA Ai domiciliari e in odor di processo per il radicamento del clan dei Casalesi a Eraclea. Testimone, di un certo peso, nella neonata inchiesta sul caporalato a Fincantieri. E adesso faccia a faccia con l'orizzonte di una richiesta di rinvio a giudizio pronta a essere firmata dalla procura di Roma per corruzione. Perché Angelo Di Corrado, 47 anni di Taranto ma residente a Torre di Mosto, di professione consulente del lavoro «dava o prometteva» ad Antonio Morabito - dipendente del ministero degli Affari Esteri, ex...