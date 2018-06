CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOTREVISO Mario Conte solo ieri mattina ha firmato le nomine, con relative deleghe, ai vari assessori. Quindi da oggi saranno pienamente attivi. Ma un po' tutti, ieri mattina, hanno iniziato a spulciare incartamenti, fare chiacchiere informali con i dirigenti, prendere contatto con una realtà che dovranno imparare a conoscere. Sandro Zampese, nuovo assessore ai Lavori Pubblici, non ha di questo problemi. Conosce perfettamente la macchina comunale. Ha studiato per 24 anni prima di approdare in giunta. Presidia i banchi di palazzo...