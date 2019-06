CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOTAMBRE Un'alpagota protagonista di un programma televisivo: fa l'attrice? La presentatrice o la cantante? Magari la ballerina o la soubrette? Nulla di tutto questo: fa la boscaiola. Ed è proprio per la sua insolita professione che Vania Zoppè ha attirato l'interesse di una casa di produzione in ambito televisivo: la GiuMa. La stessa che ha contribuito alla messa in onda di una serie su Dmax (canale 52 del digitale terrestre e disponibile pure nella piattaforma satellitare Sky), all'interno del gruppo Discovery: Undercut - L'oro...