IL PERSONAGGIO

SONDRIO Allenamenti sospesi per la positività di tre persone sul ghiacciaio dello Stelvio dove si sta svolgendo una delle fasi della preparazione in vista della prossima stagione di Coppa del Mondo di sci alpino. Nello staff azzurro c'è anche Giovanni Feltrin, il responsabile longaronese della nazionale femminile di discipline veloci. In una nota la Fisi (Federazione italiana sport invernali) ha confermato l'indiscrezione facendo chiarezza sulla situazione. «Grazie alla rigida applicazione dei protocolli sanitari stilati per la gestione del raduno sciistico dello Stelvio è stato possibile identificare che un tecnico, appena salito sul ghiacciaio, mostrava deboli sintomi influenzali. È stato quindi immediatamente condotto presso l'ospedale di Sondalo dove è risultato positivo al test sierologico e, di conseguenza, per il protocollo dell'Ats di Sondrio, sottoposto a un tampone. Per lo stesso protocollo la medesima Ats ha sottoposto a tampone tutti coloro che si trovano in questi giorni all'Hotel Livrio e sono stati trovati altri due positivi. Oggi (ieri, ndr) si è attivata anche l'Ats di Bolzano (il Livrio è in territorio altoatesino) che effettuerà un nuovo tampone. La situazione complessiva è costantemente monitorata dalla Commissione medica Fisi, in continuo contatto con Ats, che provvederà immediatamente a isolare eventuali casi di positività. Il tecnico ora sta bene e gli esami non hanno evidenziato ulteriori sintomi di nessun tipo. Feltrin, raggiunto telefonicamente, non ha potuto rilasciare alcuna dichiarazione, ma come il resto dei presenti è stato sottoposto al secondo tampone nella giornata di ieri. Allo Stelvio tra le 160 persone presenti in questi giorni all'Hotel Livrio, in pratica tutte le nazionali azzurre, sono comprese anche le campionesse azzurre Sofia Goggia e Federica Brignone, reduce dal successo nell'ultima Coppa del Mondo. Ieri l'attività di allenamento è stata sospesa proprio per consentire a tutti di sottoporsi agli esami del caso, da oggi il programma dovrebbe riprendere normalmente nel corso di una settimana che si annuncia cruciale in quanto la Fis (la Federazione internazionale) sarà chiamata a esprimersi sulla richiesta italiana di rinvio al 2022 dei Mondiali 2021 di Cortina.

R.P.

© riproduzione riservata

