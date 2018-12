IL PERSONAGGIO ROVIGO Telechirurgo, specialista nell'interazione tra uomo e robot,

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIOROVIGO Telechirurgo, specialista nell'interazione tra uomo e robot, sviluppatori di case intelligenti, architetti che mappano in tre dimensioni gli edifici per inserirli al meglio nel contesto in cui saranno costruiti. E ancora la cyber security, ovvero l'importanza, soprattutto per le aziende, di difendere i propri sistemi informatici e impianti di produzione, sempre più automatizzati, dagli attacchi informatici: si stima che solo questo settore, nei prossimi cinque anni, triplicherà il numero di posizioni lavorative.Sono...