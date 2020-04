IL PERSONAGGIO

PUOS D'ALPAGO La crisi economica e la preoccupazione per i dipendenti. La voglia di dare una mano e la donazione alla Regione. La volontà di continuare a investire nello sport e la necessità di trovare un equilibrio tra questa passione e un'impresa solida ma messa a dura prova dalla pandemia. A colloquio con Paolo Polzotto, si finisce per parlare praticamente di tutti i temi più scottanti di quest'epoca così confusa e incerta. L'Ital-Lenti, l'azienda di famiglia, protagonista del settore dell'occhialeria, costituisce uno dei simboli dell'Alpago produttivo e fra le altre cose è conosciuta per affiancare numerose società sportive, a iniziare dal Belluno calcio, di cui lo stesso Paolo è amministratore delegato e primo tifoso.

Polzotto, da dove partiamo? Dalla donazione?

«Non sapevamo neppure se renderla nota, comunque ci ha pensato il presidente Zaia, che nella conferenza stampa di venerdì ha ringraziato l'Ital-Lenti per la donazione».

Centomila euro con cui avete voluto dare, per citare il vostro comunicato, un sostegno concreto alla nostra comunità in questo momento difficile di emergenza sanitaria. Molti imprenditori veneti hanno preso iniziative simili, come la famiglia Doris (Mediolanum) con 5 milioni.

«Sicuramente conta lo spirito di emulazione, noi stessi speriamo di essere da traino, che ognuno possa fare la propria parte. Noi abbiamo contribuito secondo le nostre possibilità».

In un momento in cui la vostra attività è quasi del tutto ferma.

«Infatti abbiamo aspettato per fare la donazione, l'abbiamo definita solo dopo avere onorato tutti gli impegni con i nostri fornitori».

L'Ital-Lenti è solida, però in questa fase avete dovuto ricorrere alla cassa integrazione.

«Oltre il 90 per cento dell'attività è ferma. Non c'è lavoro, teniamo aperto solo un paio di giorni a settimana, per garantire il servizio minimo a chi ha urgenze e necessità».

Come funziona la cassa integrazione all'Ital-Lenti?

«I dipendenti sono una sessantina. Ascoltando i nostri consulenti, abbiamo deciso di anticiparla noi. I dipendenti quindi la riceveranno nelle normali scadenze, come fosse il consueto stipendio. Altrimenti il rischio è che siano costretti ad aspettare oltre 2 mesi. Il momento è difficile, al termine di queste 9 settimane come sarà il mercato? Si vedranno segnali di ripresa?».

La famiglia Polzotto è conosciuta per l'impegno nel mondo dello sport, dall'investimento per la tappa del Giro d'Italia 2016 in Alpago al sostegno a eventi e società della Conca. E soprattutto per l'impegno come main sponsor del Belluno di serie D. Un campionato che tutti gli addetti ai lavori considerano già concluso, anche se il presidente della Lega dilettanti, Sibilia, ha ipotizzato la data del 17 maggio per la ripresa.

«Ma è impossibile! Al di là di tutte le valutazioni sulle condizioni minime di sicurezza per garantire la salute ai giocatori, non ci sono i soldi per concludere questa stagione».

Preoccupa soprattutto il futuro dello sport, che segue i destini del mondo economico. In tutti i discorsi, a ogni livello, affiora una parola: ridimensionamento.

«È un discorso molto ampio, ma certo in questo momento è impossibile programmare la prossima stagione. E quale dirigente sportivo se la sente, in questi giorni, di chiamare le aziende chiedendo un sostegno?».

In questo senso Ital-Lenti è impegnata su entrambi i fronti: come azienda in difficoltà e come sponsor del Belluno.

«Però più che un discorso sulle risorse, ne farei uno etico. Penso ai nostri dipendenti. È difficile pensare agli investimenti nello sport, che è un'attività collaterale. Questo non significa che molleremo, anzi vogliamo continuare, ma bisogna aspettare e valutare come sarà il mercato (del lavoro e del calcio) tra un po' di tempo».

Maurizio Ferin

