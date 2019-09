CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL PERSONAGGIOPORDENONE Se Enrico Galiano (domani ale 18 al Capitol con l'insegnante del buoni sentimenti e Andrea Maggi (oggi alle 11.30 allo Spazio Bcc Fvg in viale Trieste) il professore che sa dosare severità e comprensione, un terzo autore pordenonese potrebbe guadagnarsi la palma del docente cattivo, colui che non per forza ama i propri studenti e li vuole redimere a tutti i costi, anche se cerca di svolgere al meglio il proprio lavoro.È Giovanni Ciot, nato a Pordenone nel 1974 e residente a Monza, insegnante di Lettere alle scuole...