IL PERSONAGGIOPORDENONE Grafico, regista, traduttore, editore, saggista, autore di una ventina di titoli. Prabda Yoon, 43 anni di Bangkok, è soprattutto uno scrittore capace di togliere alla Thailandia la tradizionale iconografia dalla doppia medaglia: da un lato new age dall'altra degli eccessi (basti pensare a tutta la filmografia di largo consumo). «È un paese molto complicato dalla cultura molto complessa, dove le persone tendono a non mostrare in superficie ciò che provano» racconta l'autore della raccolta di dodici racconti Feste in...