IL PERSONAGGIO

MESTRE È morto ieri mattina, a 80 anni, Fernando Albano, animatore di tante attività e associazioni mestrine. Imprenditore del settore abbigliamento, da tempo in pensione, viveva da tantissimi anni a Dese, dove si era trasferito con la moglie Maria e i figli. Contagiato dal coronavirus era entrato in ospedale e poco dopo era stato trasferito in terapia intensiva. Ma le sue condizioni stavano progressivamente migliorando e da qualche giorno era ritornato in reparto, dove sembrava stare bene e aveva ripreso contatto con amici e parenti che non potevano andare a trovarlo. Ieri mattina però purtroppo le sue condizioni sono improvvisamente peggiorate.

Fernando Albano, per tutti Nando, era iscritto e molto attivo nel Lions club Mestre Host e in altre associazioni tra le quali l'Accademia della cucina e la Pro loco di Mestre. Nel 2009 era stato presidente del club Lions, il più antico di Mestre, e non aveva mai smesso, nemmeno negli ultimi anni, di partecipare alle attività. «Ha fatto tantissimo con il nostro club - racconta Roberto Barina - Il suo impegno è stato veramente eccezionale in tanti service, in particolare quello per il servizio dei cani guida per ciechi che lo ha visto in prima linea per moltissimi anni. Aveva messo cuore, anima e anche denaro».

Tra le attività più recenti, da Officer distrettuale service Cani guida, Fernando, insieme alla moglie Maria, aveva consegnato un labrador a Roberto Lachin, atleta non vedente dello Judo Mestre 2001. Per il suo mandato da presidente aveva anche portato avanti un service per l'ospedale di Nanoro in Burkina Faso, per lo scavo dei pozzi di acqua potabile e della lotta alle malattie killer che colpivano quel paese. Sono state decine i pozzi che il club era riuscito a far scavare in tanti villaggi per dare accesso all'acqua potabile e numerosi gli aiuti a sostegno dell'ospedale San Camillo. «Nonostante l'eta, era molto in gamba e la notizia della sua scomparsa ci colpisce» racconta Barina che è medico e ha avuto l'occasione di assisterlo anche in ospedale: «Siamo particolarmente addolorati perché dopo un periodo in rianimazione era stato trasferito in reparto e aveva iniziato la fisioterapia. Usava anche un tablet e sembrava che ce l'avesse fatta. Purtroppo all'improvviso la situazione è peggiorata. Perdiamo un caro amico, una persona generosa e di una simpatia tipica da uomo del sud. Aveva un cuore grande».

Si era impegnato anche in un'attività di raccolta degli occhiali, il service Martina contro il papilloma-virus. «Non passava inosservato per la sua allegria, e nel contempo discreta nel fare del bene - aggiunge Flavio Bellin che si era alternato con lui alla guida del club -. Una persona allegra, poco incline alla polemica. Era uno dei riferimenti storici del club, mancherà molto a tutti noi e alla città». Con l'Accademia della cucina aveva organizzato incontri e lezioni invitando tanti esperti del settore culinario. «È sempre stato un entusiasta e metteva l'anima in ogni cosa - racconta Giampaolo Rallo, che lo ha frequentato anche alla Pro loco -. Era caparbio e combattente e ha portato avanti ogni attività, in tutti i sodalizi, con lo spirito che regola il nostro club. Nando lascia la moglie Maria, i figli, i nipoti. Il funerale, come prevedono le disposizioni, si svolgerà in forma privata.

Melody Fusaro

