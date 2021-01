IL PERSONAGGIO

BELLUNO Anche l'assessore alla cultura del Comune di Belluno, Marco Perale, colpito dal Covid. L'amministratore e storico è ricoverato da venerdì mattina al San Martino, dopo parecchi giorni di febbre alta e malessere. Tuttavia ieri rispondeva al telefono e per tutta la giornata ha postato link e articoli sul suo profilo Facebook. Raggiunto telefonicamente nelle prime ore del pomeriggio, risponde senza esitazione, ci tiene a far sapere che la situazione è sotto controllo e vuole rassicurare sul suo stato di salute. «Sono ricoverato da ieri mattina spiega gentilmente, prima di essere colto da un attacco di tosse -, dopo cinque sei giorni di febbre fissa a 39».

Ha voglia di parlare, non fa mistero del suo ricovero, ma la tosse di cui dice di essere vittima si fa presto sentire e interrompe il dialogo. Meglio non affaticarsi. «Ho la tosse spiega -, ma per il resto va benino, è tutto sotto controllo. Sto prendendo ossigeno di vario tipo, non ci sono altri dettagli particolari».

A far presto due conti emerge come sia il primo membro della giunta Massaro colpito dal Covid. Nonostante la vita ritirata e nonostante da mesi nessun incontro né attività comunale si svolgano in presenza e tutto sia stato spostato online. Viene comunque spontaneo chiedere se l'intera squadra di Palazzo Rosso dovrà, a questo punto, essere sottoposta al tampone. Ma questa volta la domanda passa per un messaggino Whatsapp. Perale risponde subito, disponibile, dal suo letto d'ospedale, rivelando una dedizione al compito di assessore tale da portarlo a seguire ore e ore di assemblea consiliare anche con la febbre alta. C'era anche lui, infatti, il 30 dicembre collegato online e visibile in diretta su Youtube insieme al resto della giunta e ai consiglieri per l'ultima riunione dell'anno. «Noooo scrive -, sono mesi che siamo tutti in smart working. Ho anche partecipato all'ultimo Consiglio comunale, ma ovviamente da remoto, con la febbre a 39».

Perale si aggiunge ad una lista ormai lunga di amministratori colpiti dal virus. Tra questi svariati sindaci come Luca De Carlo di Calalzo, Marianna Hofer di Valle di Cadore, Silvia Tormen di Taibon, Roberto Chissalè di Agordo, Luca Strapazzon di Arsiè e Ornella Noventa di Lamon, oltre ad Oscar Meneghetti di Santo Stefano di Cadore. Tutti colpiti dal virus nonostante le mille precauzioni rispettate, probabilmente proprio nello svolgimento del loro compito amministrativo. Quasi tutti hanno fatto coming out immediato nei loro profili social, al doppio scopo di informare i loro cittadini e di metterli in guardia su come il virus sia davvero insidioso e colpisca tutti, indistintamente dalla fascia d'età e nonostante si presti attenzione nella vita quotidiana.

Alessia Trentin

