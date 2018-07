CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO/2Negli ultimi anni sulla sua scrivania sono passati tutti i dossier bancari. Dal salvataggio del Monte dei Paschi a quello delle banche Venete. È l'uomo che, con Pier Carlo Padoan, ha gestito i dossier più delicati per il sistema del credito, a partire dalle trattative in sede Ecofin sull'Unione bancaria. Alessandro Rivera, 47 anni, l'uomo che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha designato quale successore di Vincenzo La Via nel delicatissimo ruolo di direttore del Tesoro, è l'emblema del grand commis di Stato. A Via...