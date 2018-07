CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PERSONAGGIO/1«Ora non è il momento di parlare ma di mettersi a studiare a fondo la situazione e le potenzialità di questa grandissima azienda». Non è tipo da proclami Fabrizio Salini, scelto come nuovo direttore generale della Rai. E' uno che, al tempo del cosiddetto populismo, sembra rappresentare l'opposto. Cauto, diplomatico, senza grilli per la testa e non è nemmeno un grillino. Anzi è il classico tipo, senza appartenenza politica, alieno dal Palazzo, che viene consigliato dalle società di cacciatori di teste. Anche se,...