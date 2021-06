Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERICOLOBELLUNO Voglia di montagna. Si mettono via le pelli di foca e si tira fuori l'imbragatura. Finita la stagione dello scialpinismo si apre la possibilità di affrontare la parete in una via ferrata. Attenzione, però: «Sono da evitare le ferrate sopra i 1500-1800 metri nei versanti nord-nord-ovest, comunque dove non c'è stato irraggiamento», va giù deciso Alex Barattin, capodelegazione del Soccorso alpino per le Dolomiti...