Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PERCORSOVENEZIA L'Ulss 3 si prepara a dare un'ulteriore accelerata alle vaccinazioni quando entreranno in funzione i sei hub previsti in provincia, che vanno a sommarsi alla dozzina di sedi, come gli ospedali, già operativi: a Mestre il Palaexpo. «Per la data è questione di giorni - afferma Luca Sbrogiò, direttore del dipartimento di Prevenzione A Venezia lo spazio alla Banca di Sondrio in piazzale Roma che apre oggi e il Terminal 103...