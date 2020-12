IL PERCORSO

PADOVA Cercava la pace. E sembrava che Alessandro Pontin l'avesse anche trovata intraprendendo con la nuova fidanzata un percorso mistico tra le discipline olistiche e quelle orientali.

Aveva cercato di soffocare così, forse, il suo male di vivere il papà che ieri ha assassinato senza pietà i suoi figli prima di uccidersi. Sia lui, che aveva aperto il laboratorio olistico il mondo riflesso, che la nuova fidanzata, insegnante di Reiki a Padova con una palestra/laboratorio alla Guizza, avevano fondato le loro vite su questa pratica spirituale usata come forma terapeutica alternativa per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali.

Problemi che evidentemente il papà-assassino non ha superato e sono sfociati in tutta la loro tragicità l'altro giorno, con l'omicidio efferato dei suoi figlioletti.

DOPO IL DIVORZIO

Alessandro Pontin e l'ex moglie si erano separati da più di cinque anni e a luglio, dopo un lungo periodo di solitudine, l'uomo aveva ritrovato di nuovo l'amore nell'insegnante di Reiki con cui aveva appunto intrapreso un percorso mistico volto a trovare un equilibrio interiore.

Entrambi non solo ricercavano la pace per loro stessi, ma tentavano di infonderla pure nei loro clienti. Ed è proprio sulla pagina Facebook della fidanzata di Pontrin, che gli appassionati di tali pratiche hanno riversato il loro odio nei confronti del papà-assassino, reo non solo di aver compiuto un gesto tanto atroce, ma anche di aver tradito la sua filosofia di vita.

SUL WEB

I commenti feroci hanno seguito l'ultimo post della donna, pubblicato pochi minuti dopo la scoperta dell'efferato omicidio-suicidio.

«Diventi quello che credi di essere mentre ti cerchi nel posto sbagliato: fuori di te» aveva scritto la fidanzata di Pontrin, probabilmente ancora ignara della strage compiuta dall'uomo.

C'è chi ha commentato ipotizzato che il 49enne fosse stato contaminato da entità oscure, altri si sono scagliati proprio sul loro modo di vivere: «Questo dimostra che il pensiero positivo e le discipline meditative non hanno alcuna effettiva incidenza sui disturbi psichiatrici».

Eppure chi conosceva Pontin avrebbe potuto giurare che fosse un brav'uomo e un padre affettuoso. Certo, di recente aveva intrapreso questo percorso mistico, come racconta il suo ex datore di lavoro, che l'aveva portato anche a compiere il cammino di Compostela e progettare pellegrinaggi in cerca di quella pace che evidentemente non albergava nel suo cuore.

Per tutti, in primis l'ex moglie, il movente che ha spinto la mano del padre ad abbattersi più volte contro i due figlioletti, è incomprensibile. Secondo i primi riscontri Pontin stava vivendo un periodo felice: aveva trovato un lavoro stabile e la serenità di un nuovo amore.

Chi gli stava vicino non si è accorto che invece la sua mente era tormentata tanto da arrivare ad assassinare i suoi stessi figli, prima di togliersi la vita guardando i loro corpi straziati.

Marina Lucchin

