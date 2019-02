Il percorso del Giro d'Italia a rischio: «Bisogna agire»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

GLI INTERVENTIVALBELLUNA E FELTRINO Non certo come la parte alta della provincia ma il 29 ottobre 2019 anche l'area meridionale del Bellunese è stata colpita duramente dal tornato e dall'alluvione. Strade chiuse, frazioni isolate come nel caso dei paesi dell'altopiano di Lamon, Gorna e La Costa o le zone di Candaten e Ponte Mas a Sedico lungo il Cordevole e lungo l'importante direttrice della regionale Agordina. Nonostante la mannaia del vento abbia colpito duro anche da quelle parti ieri però all'appello di Silvano Vernizzi si sono...