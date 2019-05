Il peggioramento dopo un ictus, viveva a casa del figlio

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA A dispetto dell'immagine spumeggiante che Gianni De Michelis aveva negli anni Ottanta, la sua vita privata è stata per lo più molto riservata e lontana dai riflettori. Tanto che, a Venezia si sapeva che le sue condizioni da qualche anno erano abbastanza gravi, ma erano sporadiche e incomplete confidenze di compagni di partito e nulla di più. Si è saputo solo alla morte del fratello Cesare come ormai egli si trovasse in condizioni così gravi. Come aveva detto Cesare De Michelis, Gianni non aveva avuto in regalo una vecchiaia serena...