VENEZIA È il primo pediatra di Venezia vaccinato e non nasconde la sua emozione di essere entrato nella storia. Andrea Righetti, pediatra di famiglia con studio in campo San Polo al civico 2120, aveva dato immediatamente la propria disponibilità a vaccinarsi. «L'ho fatto con coscienza perché ritengo sia importante che noi operatori sanitari, in particolar modo noi pediatri, non consigliamo solo di fare le vaccinazioni ma agiamo in prima persona. Credo fermamente in questa vaccinazione, sono convinto che in questo momento è l'unico modo per uscire da questa tragedia. Non abbiamo altro sistema». La vaccinazione l'ha fatta all'ospedale dell'Angelo a Mestre, insieme a un pediatra di Dolo e uno di Chioggia. «Non mi sono neppure accorto della puntura, è stata molto leggera racconta e finora non ho nessuna reazione. Sto molto bene. Subito dopo la vaccinazione sono corso a casa a vedere la partita del Venezia, che purtroppo ha perso. Tutto nella perfetta normalità e domani conto di lavorare». Nella sua professione di pediatra di famiglia Righetti segue 850 bambini e in questi dieci mesi di pandemia ha visto crescere i casi di Covid tra i suoi assistiti. «Rispetto alla prima ondata in primavera i casi nei bambini sono molti di più afferma Righetti attualmente ho il 2 per cento di positivi. Per fortuna i bimbi che seguo non hanno mai avuto grossi problemi. Mi è capitato anzi, quando ho comunicato alla famiglia che il tampone era positivo, di sentire un gran stupore dei genitori: ma come dottore, mio figlio salta sui lampadari. Se la cavano spesso solo con un po' di febbre o anche meno, ciò non vuol dire che non ci siano casi gravi, con bisogno di ricovero e terapie. L'incidenza nell'età pediatrica è aumentata in queste ultime quattro settimane e in questa situazione ciò che più mi ha colpito sono le quarantene: quando un bambino o un genitore si trova positivo al Covid diventa una situazione davvero difficile da gestire: ci sono state famiglie che sono dovute rimanere chiuse in casa per 30-40 giorni. È la cosa più pesante, e ho sentito in questi casi la necessità di star loro vicino parlando, dando quotidianamente consigli». Per Righetti ora sarebbe stata necessaria una maggiore chiusura di scuole e attività per fermare l'espansione della pandemia. «Adesso speriamo che la vaccinazione ci aiuti un po' di più afferma ancora il pediatra -. Non siamo per niente fuori, i numeri dei casi lo attestano, ma nel mio studio continuo a fare i controlli di salute e a visitare i bambini perché non esiste solo il Covid. È importante capire che la vaccinazione è un'arma importante che abbiamo e dobbiamo saperla usare bene, anche se per il momento non viene fatta ai bambini».

