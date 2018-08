Il Pd: «Un gesto squadrista» Chies: «Barbara intimidazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

GLI ALTRI PARTITITREVISO È una solidarietà che attraversa le trincee del fronte politico quella che arriva alla Lega per l'attentato alla sede provinciale di Fontane. Gesto squadrista di intimidazione lo definisce in una nota il segretario provinciale del Partito Democratico Giovanni Zorzi, che si augura che la magistratura accerti le responsabilità e non lasci questo gesto impunito. L'attacco subito in queste ore dalla Lega con l'esplosione di un ordigno all'esterno della sede provinciale e il ritrovamento di un secondo poco distante, ci...