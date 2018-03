Il Pd tenta il corteggiamento ma Cecotti non cede a Spitaleri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CENTROSINISTRAUDINE Il Pd del Friuli Venezia Giulia ci ha provato, nello spirito dialogante e inclusivo che pare caratterizzare la nuova segreteria guidata da Salvatore Spitaleri. Ci ha provato ad allargare la coalizione a favore del candidato presidente Sergio Bolzonello, ma la risposta del leader e ispiratore del Patto per l'Autonomia, è stata, nella sostanza, un no, grazie. Per la verità non una sorpresa dopo che il Patto è cresciuto poco a poca tra l'incredulità e lo scetticismo dei più, continuando a predicare che la Regione ha perso...