Il Pd si ricompatta e scende in piazza ma senza Renzi e Zingaretti

ROMA Nelle proteste in aula, nel ricorso alla Consulta e in piazza, la manovra giallo-verde riesce nel piccolo miracolo di compattare il Partito democratico. Una breve pausa dalla competizione per la corsa congressuale che già il 7 gennaio riprenderà ufficialmente con l'inizio del voto nei circoli.Questa mattina davanti a Montecitorio i dem protesteranno contro la legge di bilancio, in vista della fiducia con cui nel pomeriggio il governo blinderà il provvedimento per la terza volta su tre passaggi in aula. I sei candidati alla guida del...