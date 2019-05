Il Pd protesta «Resti la riabilitazione»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A Montagnana ci sarà un ex ospedale: contro il declassamento della struttura sanitaria deciso dalla Regione si mobilitano anche i circoli Pd del Montagnanese. Le nuove schede ospedaliere prevedono la perdita dei reparti di Riabilitazione e Lungodegenza mentre la chiusura del Punto di primo intervento, pur non immediata, potrebbe essere soltanto questione di tempo. «Ai cittadini era stato garantito ripetutamente che, vista la posizione geografica svantaggiata, l'ospedale di Montagnana avrebbe continuato a operare per fermare le migrazioni...