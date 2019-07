Il Pd picchia duro e sfida Brugnaro: «Città peggiorata, crisi di democrazia»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA POLEMICAVENEZIA Il Pd veneziano infiamma lo scontro in vista delle elezioni comunali del 2020, dopo le dichiarazioni del sindaco Luigi Brugnaro in una intervista rilasciata a Il Gazzettino domenica scorsa.Brugnaro aveva accusato il partito di effettuare polemiche strumentali al raccogliere voti e di avere ancora una «mentalità comunista» nella concezione di gestione pubblica. In modo particolare Brugnaro, riferendosi alla vicenda dell'ex Umberto i di Mestre, aveva detto: «Quando si usa carta intestata di un partito che ha combattuto ben...