Il Pd: navi, si cambi rotta Ma i tempi si allungano

LE DECISIONIVENEZIA Un cambio di rotta, sulle grandi navi, ci sarà. Per i dettagli, però, bisognerà attendere di sentire la neo ministra Paola De Micheli. La democratica che si è insediata al vertice del Mit che fu del pentastellato Danilo Toninelli, per il momento non si esprime. Aspetta che il governo ottenga la fiducia e comunque dovrà studiarsi i dossier veneziani, non certo semplici: oltre alle grandi navi, c'è anche la questione Mose, altrettanto ostica. Il sindaco Luigi Brugnaro ha già fatto sapere di essere fiducioso. E in...