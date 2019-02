Il Pd: così si semina sfiducia fra la gente nei confronti degli operatori dei servizi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE REAZIONITRIESTE Opposizioni in fermento in Consiglio regionale per la proposta di legge di iniziativa forzista e leghista che prevede l'installazione di telecamere in asili nido, scuole dell'infanzia, strutture socioassistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio. Attacca Mariagrazia Santoro del Pd: «Non possiamo continuare a seminare sfiducia tra la gente, nei confronti degli operatori dei servizi che lavorano per il bene dei cittadini. Il contrasto a possibili episodi di violenza che possono verificarsi all'interno...