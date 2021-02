LE REAZIONI

UDINE È bufera sui vaccini agli over 80 a domicilio. Se il Pd lamenta di non aver ricevuto le risposte chieste dal vicepresidente in Aula, i sindacati chiedono chiarezza sul piano e le scadenze. Rispondendo a Franco Iacop (Pd) sul tema l'assessore regionale Riccardo Riccardi ha precisato «che la Regione non ha definito le categorie con le quali iniziare la vaccinazione, e applica il piano adottato dal Ministero della salute», definendo «inaccettabile» che la disabilità venga in graduatoria dopo la categoria della vulnerabilit.à. Riccardi ha detto che per i vaccini a domicilio si utilizzerà il personale medico e infermieristico che già segue già le vaccinazioni, quello distrettuale che opera nelle Rsa e il personale medico individuato tramite bando di Protezione civile. «Riccardi adotta lo sperimentato metodo di eludere la risposta, quando la domanda è scomoda», dice Mariagrazia Santoro (Pd). «Così l'emergenza di tutto il Paese diventa la scusa per quello che non si fa in Friuli Venezia Giulia continua Santoro - e i ritardi della Giunta Fedriga sono fatti risalire al Governo. Allora siamo certi che dopo gli incontri romani del presidente con i ministri della Lega tutto andrà benissimo. I fatti però non si fanno addomesticare dalle chiacchiere».

«È inutile - aggiunge Iacop - che l'assessore Riccardi ci ricordi che la Regione applica il piano adottato dal Ministero della salute, perché già dallo scorso 18 gennaio nella Regione Abruzzo sarà attiva la piattaforma telematica per la manifestazione di interesse alla vaccinazione anti Covid 19 per gli ultra 80enni, portatori di disabilità (con il loro caregiver) e categorie fragili. Si poteva fare meglio di quanto indicato dai Ministeri, e qualcuno l'ha fatto. Inoltre per i casi fragili non vengono coinvolti i medici di base». Ad esprimere «grande preoccupazione» è anche la consigliera udinese dem Eleonora Meloni: «Moltissime persone si trovano nell'impossibilità di poter uscire dalla propria abitazione e non è detto che l'azienda sanitaria sia a conoscenza della loro condizione di fragilità. Siamo sicuri che tutti gli anziani non autosufficienti avranno la possibilità di poter ricevere il vaccino a casa propria in tempi rapidi? Quali saranno le modalità di attuazione del piano vaccinale da parte di Asufc? Servono risposte urgenti, e azioni ancora più tempestive. Abbiamo già visto le code ai cup o in farmacia, i disservizi telematici e i centralini intasati: in alcuni casi anziani over 80 hanno ricevuto l'appuntamento per il vaccino a metà aprile. Di questo passo le categorie successive (70-79 anni) rischiano di arrivare a ridosso dell'estate».

I SINDACATI

«Chiediamo di conoscere le prossime scadenze e le modalità operative del piano vaccinale del Friuli Venezia Giulia. Piano che, dopo gli over 80, dovrebbe riguardare gli over 70 in primis, con una particolare attenzione alle case di riposo, e poi di seguito le altre categorie di età, ferma restando la necessità di definire, contemporaneamente, il piano legato all'utilizzo del vaccino Astra Zeneca», chiedono Roberto Treu (Spi-Cgil), Renato Pizzolitto (Fnp-Cisl) e Magda Gruarin (Uilp-Uil), sulla scia dell'allarme sui ritardi nella distribuzione del vaccino lanciato a livello nazionale dalle tre sigle. I segretari di Spi Cgil, Fnp Cisl e Uilp Uil chiedono inoltre l'intervento diretto della Regione per bloccare gli aumenti delle rette nelle case di riposo.

