Il Pd avvisa: «Cambiamo rotta, serve un patto tra i soci»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STRATEGIATREVISO Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Pd, legge le carte del Tar e ne trae una conclusione: per salvare Asco Holding bisogna cambiare rotta. Anche a costo di tornare sui propri passi: tanti sindaci del Pd hanno infatti votato a favore della fusione in Asco Tlc, strada bocciata dal tribunale amministrativo.L'ANALISI«L'articolata sentenza del Tar ci dice due cose chiare. La prima è che se i Comuni vogliono mantenere le loro quote di partecipazione in Asco Holding non c'è altra strada che conformarsi a quanto dispone...