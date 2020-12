LA POLEMICA

VENEZIA Il 10 novembre l'interrogazione del gruppo Pd in Comune depositato un'interrogazione in cui si chiedeva al sindaco di fornire i dati sui contagi nel territorio comunale. «La risposta - recita una nota del Pd locale - arrivata il 10 dicembre dall'assessore Simone Veturini, dimostra, ancora una volta, l'assenza di attenzione e considerazione nei confronti dei bisogni dei residenti, anche per quanto riguarda la sicurezza. Si precisa inoltre che la comunicazione ufficiale sui dati del contagio, su eventuali focolai e, più in generale, sulle attività sanitarie è in capo all'Azienda Sanitaria e alla Regione del Veneto, scrive Venturini. Ossia, ce ne laviamo le mani - continua la nota dei Dem - Ribadiamo che conoscere nel dettaglio i numeri a seconda della zona, permetterebbe ai residenti di assumere nel caso comportamenti più responsabili, specialmente in un momento come questo in cui sussiste la pericolosa coincidenza tra feste natalizie e incremento quotidiano dei contagi. Un esempio su tutti è Burano, dove ci segnalano essere scoppiato un focolaio: sono in questo caso gli stessi residenti a chiedere di conoscere nel dettaglio la situazione. Fornire i dati sui contagi ai residenti è doveroso. Il sindaco di Venezia continua a non dare alcun tipo di informazioni alla cittadinanza».

