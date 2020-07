IL PATRIMONIO EDILIZIO

PORDENONE La città ha l'occasione per rifarsi. Rifarsi per tutti gli anni persi, che passando hanno generato un patrimonio immobiliare che sente l'effetto del tempo. E rifarsi il trucco, visto che l'impatto della norma sarà si funzionale, ma anche estetico. È la grande opportunità offerta dal super ecobonus, che consente un ristoro in grado di toccare anche il 110 per cento della spesa. È anche conosciuto come bonus facciate, perché gli incentivi sono concentrati soprattutto sui lavori che miglioreranno la parte esterna degli edifici. E in una città in cui almeno la metà dei muri del centro ha più di 50 anni di età, l'occasione è ghiotta.

LO STATO DELL'ARTE

Quello che è successo giorni fa al grattacielo Santin è paradigmatico. I lavori sulla facciata del palazzo sarebbero dovuti cominciare (e di fatto lo sono) poche ore dopo il distacco dei calcinacci da un balcone. In piazza XX Settembre, al condominio Moro, l'attesa invece dura ancora e sono solamente state rimosse le lastre a rischio della facciata. «Abbiamo situazioni simili in molte zone della città - ha spiegato l'assessore all'Urbanistica, Cristina Amirante -: palazzi in via Dante, piazza Risorgimento, viale Marconi, piazza Duca d'Aosta, oltre che nella stessa piazza XX Settembre. Stiamo ricevendo moltissime domande finalizzate all'installazione di cantieri per il rifacimento delle facciate. C'è fermento, è una grande occasione per realizzare finiture e cappotti, ma più in generale per una svolta sotto il profilo dell'efficienza energetica e dell'estetica».

I VANTAGGI

Giuseppe Verdichizzi (Confedilizia Pordenone), spiega concretamente quale potrebbe essere il vantaggio per l'intera città che deriverebbe da una massiccia adesione ai benefici garantiti dalla riforma statale. «Si deve partire da un presupposto fondamentale - spiega Verdichizzi -: Pordenone ha un parco edifici che risale soprattutto agli anni 60 e 70. È ovvio che in una situazione come questa molti proprietari saranno stimolati ad intervenire per rendere gli edifici più efficienti. Il beneficio si applica totalmente se un palazzo, ad esempio, grazie all'intervento vede aumentare di due classi i parametri energetici. Si tratta quindi di opere non di poco conto. Già con il vecchio bonus (che arrivava a coprire il 50-60 per cento delle spese, ndr) avevamo notato una crescita della propensione all'investimento, ma stavolta l'occasione è doppia».

Il fermento c'è, l'attesa anche. Ma una domanda si lega in modo naturale ai presupposti di fatto: perché sino ad oggi, e soprattutto negli ultimi anni, si è intervenuti così poco per rendere migliori, più sicure ed efficienti le facciate dei palazzi pordenonesi? La risposta non è la più semplice. Si potrebbe pensare a una politica parca da parte dei proprietari, ma in realtà le cause vanno ricercate tra le logiche del mercato edilizio e anche immobiliare. «Negli ultimi dieci anni - spiega ancora Giuseppe Verdichizzi - anche a Pordenone la redditività degli immobili è stata letteralmente divorata. I proprietari non sono restii all'investimento per motivi personali, ma semplicemente lo sono stati perché i loro guadagni sono stati erosi anno dopo anno, sino ad arrivare ai livelli minimi attuali». Ecco perché i palazzi più vecchi di Pordenone oggi sono anche i più fragili. In alcuni casi era diventato quasi impossibile - dal punto di vista economico - mettere mano alle facciate rovinate. Ora c'è a disposizione una buona occasione, perlomeno per non rimetterci. Non dovrà essere sprecata, a maggior ragione in una città che - secondo l'Università di Padova - patisce anche un patrimonio edilizio che dal punto di vista strutturale non gode di ottima salute.

