VENEZIA Per la Messa ordinaria è ancora presto, ma da domani torna la possibilità di celebrare i funerali in chiesa, anche se solo alla presenza di non più di 15 persone, i congiunti stretti, e ovviamente indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro tra le persone.

Il via libera, di fatto, è giunto ieri in tarda serata quando, a seguito di un incontro svoltosi nel pomeriggio a palazzo Chigi tra governo e segreteria generale della Cei, alla presenza dei componenti del Comitato tecnico scientifico, l'esecutivo ha eliminato dalle condizioni per la celebrazione la dotazione in parrocchia di termoscanner frontali per misurare la temperatura corporea dei partecipanti sull'uscio della chiesa.

Misura che nelle indicazioni di giovedì scorso era stata posta perentoriamente, ma che le diocesi non sarebbero state in grado di ottemperare per il semplice motivo che questi strumenti, richiestissimi, non si trovano sul mercato anche a prezzo di mercato.

Monsignor Stefano Russo, segretario della Cei, ha comunicato attorno alle 21 che nell'occasione dell'incontro è stata fatta presente l'oggettiva complessità per le parrocchie di dotarsi dei termoscanner, da cui è scaturita l'apertura, o retromarcia a seconda di come la si voglia vedere, del governo.

Il confronto si legge nel comunicato della Cei ha fatto sì che venisse accolta la richiesta di superare la relativa indicazione.

Il patriarca Francesco Moraglia ha subito comunicato ai sacerdoti il repentino cambiamento di rotta, dopo che in precedenza li aveva invitati a mantenere la modalità in uso da due mesi: niente esequie, ma solo una benedizione della bara in cimitero al momento della sepoltura o prima della cremazione.

Da domani, invece, sono dunque consentite le cerimonie funebri si legge ancora nella nota con l'esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino ad un massimo di 15 persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all'aperto, indossando le protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (resta da capire cosa voglia dire all'esterno: anche sul sagrato o nel patronato della chiesa parrocchiale?). Senza più la condizione del controllo col termoscanner frontale, di cui si sarebbe dovuto occupare un addetto, spetta adesso ai parroci sensibilizzare i fedeli a porre la massima responsabilità per non esporre se stessi e altri ad eventuali contagi, facendo l'esplicita richiesta di rimanere a casa a quanti presentano una temperatura corporea oltre i 37,5°, di non accedere alla chiesa e di non partecipare alla celebrazioni esequiali in presenza di sintomi influenzali o quando vi sia stato contatto con persone positive a Sars-Cov-2 nei giorni precedenti.

Un'indicazione molto precisa viene data anche per la distribuzione dell'Eucarestia: Il ministro riferisce il comunicato, diffuso dal vicario generale mons., Angelo Pagan innanzitutto si disinfetti accuratamente le mani con disinfettante alcolico, indossi la mascherina, distribuisca la Comunione evitando che i fedeli si muovano dal posto, si disinfetti nuovamente le mani col disinfettante alcolico, tolga la mascherina e proceda alla purificazione dei vasi sacri. La comunicazione serale della segreteria generale della Cei ha messo un punto al termine di una lunga giornata fatta di notizie e indiscrezioni. I sacerdoti avevano rappresentato al patriarca Moraglia l'opportunità che le parrocchie iniziassero tutte in contemporanea le celebrazioni esequiali in chiesa qualora ve ne fossero state le condizioni e infatti la diocesi stava cercando un centinaio di termoscanner.

Alvise Sperandio

