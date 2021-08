Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL PATRIARCAVENEZIA «Via le navi dal bacino di San Marco? È una buona notizia per la tutela della città».Lo ha detto il patriarca di Venezia, Francesco Moraglia, che ieri, alla vigilia dell'entrata in vigore del divieto di transito per i colossi del mare davanti al palazzo Ducale e sul canale della Giudecca, così ha parlato a Vatican news, la testata giornalistica on line della stampa ufficiale della Città del Vaticano, esprimendo...