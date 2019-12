Il patriarca tra messa e pranzo con i senza dimora

VENEZIA Prima la messa solenne nella basilica di San Marco, gremita di fedeli accorsi nonostante il disagio dell'acqua alta. Poi il pranzo con una cinquantina di poveri e persone in difficoltà invitate nel patronato di San Cassiano, a Rialto. È stato una giornata intensa, quella della festa di Natale, per il patriarca Francesco Moraglia. «La luce gentile di Betlemme fa cogliere il vero senso di Dio, della vita, dell'uomo, della convivenza sociale», il suo messaggio nell'omelia pronunciata in cattedrale nella quale ha inserito un passaggio a braccio, non previsto nel testo scritto, dedicato a chi fatica nella vita. «Non ci può essere Natale senza almeno un incontro con un povero ha sottolineato Certo, i poveri non sempre sono affascinanti e dialoganti e non sempre sono profumati, ma sono i nostri poveri». Pensiero ribadito a San Cassiano dove il patriarca si è intrattenuto fino alla lotteria di metà pomeriggio, annunciando i numeri estratti da apporre sul tabellone, prima di riportarsi in basilica per i vespri. Al pranzo, organizzato dal parroco e cappellano delle carceri don Antonio Biancotto con i volontari e la Caritas diocesana, hanno partecipato i frequentatori della mensa Tana, persone sole, fragili e senza fissa dimora e anche ex detenuti impegnati in percorsi di recupero. A ciascuno dei presenti Moraglia ha lasciato in regalo un berretto o una sciarpa utili a contrastare il freddo dell'inverno. «La gentile luce del Natale, che rischiara le tenebre dell'umanità, dona la capacità di vedere col cuore. Così verità e fede, bontà e amore sono inseparabili ma non confuse. La vita del cristiano è un vedere nell'amore e un amare nella verità», aveva affermato ancora, durante il pontificale a San Marco. Pranzi solidali, in un clima di gioiosa convivialità, si sono svolti anche a Mestre nelle mense di Ca' Letizia di San Vincenzo, San Carlo dei frati Cappuccini, Miani dei padri Somaschi e Papa Francesco di Marghera. Ieri, invece, un centinaio di persone bisognose si sono ritrovate a tavola al Centro Urbani di Zelarino invitate dal Movimento Cristiano Lavoratori.

Alvise Sperandio

