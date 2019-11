Il patriarca: «Ogni uomo è invitato a pensare al senso della propria vita»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VENEZIA «Il 2 novembre è una giornata cristiana, ma anche una in cui ogni uomo è invitato a pensare la propria vita». È iniziata così l'omelia del patriarca Francesco Moraglia, in occasione della messa presieduta ieri mattina in cimitero. Una celebrazione che ha visto la partecipazione di autorità civili, confraternite cittadine e molti veneziani, in una chiesa gremita. Fra i presenti, anche i consiglieri Crovato, in rappresentanza dell'amministrazione comunale, e Centenaro. Se da un lato ha continuato Moraglia noi sembriamo più...