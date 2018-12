CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il patriarca lo ha affidato ad altro incarico ma lui non ci sta: «Io, a San Marco a fare il chierichetto dei canonici, non ci vado. Sabato mi ritiro dal ministero ed esco di scena» ha detto ieri don Massimiliano D'Antiga rispondendo alla decisione di Francesco Moraglia di rivoluzionare l'amministrazione delle chiese situate nei dintorni di piazza San Marco, raggruppate nella cosiddetta Comunità marciana. «Mi astengo per un periodo di riflessione, ma la mia prima scelta è rinunciare al sacerdozio in distonia col trattamento ricevuto» ha...