Il patriarca: «Chiese aperte e il rischio di furti è alto»

IL PATRIARCAVENEZIA «Il rischio di subire furti c'è nel momento in cui le strutture sono aperte nei confronti della città. Ma strutture religiose come potrebbero non esserlo? Il problema c'è e non è facilmente risolvibile». LA PREOCCUPAZIONECome il Primo Procuratore di San Marco, il patriarca Francesco Moraglia è estremamente preoccupato per la possibilità di un crescendo di furti negli edifici religiosi veneziani. Proprio ieri è stata rinvenuta la testa di pietra di una statua nell'area di San Zaccaria, facilmente esito di un...