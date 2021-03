Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA CERIMONIAVENEZIA Un'omelia incisiva, per richiamare chi amministra a un'etica della politica, ma anche per chiedere per Venezia lo sblocco di uno stallo burocratico che blocca i progetti presenti e futuri per la città e il ritorno a una dimensione umana, per famiglie, dove far crescere le nuove generazioni in un patto sociale nuovo.Così il patriarca Francesco Moraglia ieri in Basilica a San Marco ha condotto il momento centrale della...