Il Partito democratico in piazza contro la legge di Salvini

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Il Partito democratico di Cordenons scende in piazza. Lo fa per manifestare contro il decreto sicurezza, e nel dettaglio contro le norme che regolamentano la gestione dei migranti e dei richiedenti asilo. Si tratta della prima mobilitazione di questo genere organizzata da un circolo locale in provincia di Pordenone. «Da quando ha dato avvio al suo nuovo corso sotto la guida di Matteo Cerrone - si legge nel comunicato diffuso dal direttivo cordenonese del Partito Democratico - il circolo ha puntato molto sul contatto diretto, non soltanto con...