Il parroco: «Un ragazzo positivo, sempre con il sorriso»

FIUME VENETO «Non ho voluto tagliare l'aspetto conviviale dopo la messa della vigilia di Natale. Sono certo che Luca, che ho imparato ad apprezzare e conoscere, anche se per un periodo breve, non avrebbe voluto diversamente». A parlare è padre Tarcisio Candian, da due anni parroco della comunità di Pescincanna. Martedì, appena appresa la notizia della morte del 17enne, il sacerdote è andato in via Toti a portare conforto ai due genitori e al fratello minore. «Ho trovato una famiglia visibilmente provata sottolinea e scossa da un profondo dolore. È difficile accettare la morte, a maggior ragione se questa ha appena colpito un ragazzo e, a maggior ragione, un figlio».

Luca Pezzutti partecipava alle attività parrocchiali e a quelle estive. «Era animato evidenzia padre Tarcisio da grande disponibilità, bontà e da un umorismo positivo. Lo ricordo con il sorriso, con quel suo interesse per lo sport, soprattutto per il calcio e le moto. Due anni fa aveva fatto parte del gruppo che si stava preparando ad affrontare la Cresima e il giorno di Natale, durante la messa, è stata la stessa insegnante a ricordarlo con grande affetto». Luca è morto il 24 dicembre. Un evento che ha scosso l'intera comunità che, di lì a poco, si sarebbe preparata a festeggiare il Natale. «Prima della messa della sera ricorda padre Tarcisio in chiesa c'era un silenzio quasi surreale. I responsabili della Proloco mi avevano chiesto se fosse stato opportuno al termine della funzione religiosa, visto il lutto che aveva appena colpito Pescincanna, offrire come ogni anno ai fedeli un piccolo rinfresco. Ho risposto che Luca avrebbe voluto festeggiare e che pertanto non sarebbe stato contento se una tradizione fosse venuta meno. Così, seppure in maniera sobria e con grande rispetto per la famiglia e la tragedia che si era consumata la mattina, abbiamo comunque voluto fermarci, all'esterno della chiesa e condividere insieme un momento di convivialità».

Anche il giorno di Natale c'era un clima di profonda tristezza. «Mi hanno riferito racconta il parroco che dalle 10 alle 10.30 in chiesa, prima dell'inizio della messa, non si sentiva un solo rumore. Durante l'omelia ho voluto ricordare a nome di tutta la comunità questo ragazzo che ci ha lasciati». Anche l'Ipsia Zanussi di Pordenone, nel suo sito internet, ha voluto partecipare al cordoglio con un ricordo: «Il 24 dicembre, Luca Pezzutti, 17 anni, ex allievo del corso IeFP conseguendo nel giugno 2019 la qualifica di operatore elettronico, è deceduto per un incidente stradale. Con tristezza ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici».

