LA COMUNITÀ

LIGNANO Il sindaco Luca Fanotto, che già domenica, subito dopo il brutale episodio dello stupro in spiaggia ai danni di una quindicenne veneta, aveva parlato di un episodio «inqualificabile», ieri ha rincarato la dose. «Si tratta di un fatto gravissimo dice il sindaco -, un fattaccio intollerabile a cui noi non siamo abituati ad assistere. Mi dispiace molto per questa povera ragazza e manifesto tutta la mia solidarietà e vicinanza a tutta la famiglia. L'attività di prevenzione ed educazione condotta da sempre sul nostro territorio è importante e ben calibrata, infatti sono rarissimi gli episodi di violenza di questo genere».

Ma, anche con tutti i controlli fatti, con l'attività di sensibilizzazione ed educazione, Fanotto ricorda che «nonostante ciò Lignano durante il periodo estivo si trasforma in una grande città con tutti i problemi connessi, ma fortunatamente grazie alla professionalità, alla competenza e alla dedizione delle forze di Polizia di Stato e della nostra Polizia locale, coloro che ci sono macchiati di questo crimine, sono stati consegnati effettivamente in meno di 24 ore dal fatto alla giustizia».

Anche Fanotto, come diversi politici, di tutti gli schieramenti, ha approfittato per complimentarsi con gli investigatori: «Mi complimento pertanto con tutti coloro che hanno profuso grande impegno in questo lavoro, per l'ottimo risultato raggiunto che in una stagione così difficile permette a Lignano di essere una città sicura non solo sotto il profilo igienico-sanitario ma in senso ampio. L'impressione è quello che abbiamo fatto delle scelte, che magari non hanno ricevuto il consenso da parte di tutti, ad esempio: abbiamo deciso di non fare i fuochi di artificio ad agosto, ma che sono state dettate da un approccio di prudenza e coerenza rispetto alle riflessioni condotte con tutti gli operatori per veicolare e garantire il messaggio di una città attenta alla salute dei propri villeggianti». Poi, una riflessione. «Le ultime misure del Governo dettate da un aumento del numero dei contagi sembrano fare un passo indietro, anziché in avanti. Gli sforzi che abbiamo sinora messo in campo sono importanti».

IL PARROCO

«Quest'anno ho visto una grande presenza di giovani, anche situazioni un po' al limite dice il parroco di Lignano don Angelo Fabris -. Abbiamo trovato ragazzi che dormivano davanti alla porta della chiesa di Pineta, altri sul giardino antistante il duomo di Sabbiadoro, credo che ci sia un grande desiderio di libertà dopo mesi di ristrettezze. Purtroppo non avrei mai immaginato che potessero succedere fatti così gravi a Lignano. Mi dispiace per questa ragazzina che non supererà tanto facilmente un simile trauma, penso pure che dobbiamo essere tutti chiamati al massimo rispetto per l'altro sia assoluto. Non esistono momenti in cui la mia voglia di libertà possa arrivare a fare del male ad una persona. Naturalmente anche se questo è secondario rispetto alla sofferenza di questa ragazzina, mi dispiace anche per l'immagine di Lignano ingiustamente sporcata da un fattaccio così brutto che ha avuto risonanza a livello nazionale. Dobbiamo tutti impegnarci perché il rispetto verso la persona sia, senza se e senza ma».

Enea Fabris

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA