Il park si paga anche con la macchinetta a scalare

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

METODI DI PAGAMENTOROVIGO Tra le novità introdotte dal Comune sul fronte della sosta, anche le tariffe agevolate per chi utilizza metodi alternativi di pagamento. Gli automobilisti infatti che parcheggiano nelle aree blu possono, oltre al classico parchimetro con le monetine, utilizzare il sistema Gratta e parcheggia e l'Auto-park. Il primo è in pratica una specie di gratta e vinci del costo di un euro, acquistabile in edicola o in tabacchino, che permette di beneficiare di una tariffa agevolata per la sosta: 1 euro anziché 1,30 o 1,20....