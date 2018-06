CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARADOSSOPORDENONE Sarà il Cro di Aviano o l'ospedale di Udine, con il Dipartimento di oncologia, il capofila della Rete oncologia del Friuli Venezia Giulia, ovvero un elemento organizzativo volto a migliorare le cure e a razionalizzare le risorse? Su questo punto delicato perché al di là delle riconosciute competenze delle realtà in campo chiama in causa anche complessi equilibri territoriali nei mesi scorsi pare si sia rallentata la partenza di una rete su cui studi e progettazione erano già da tempo in fase avanzata, tanto che...