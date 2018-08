CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PARADOSSOPORDENONE Non c'è stato il terremoto, eppure si inizierà l'anno scolastico nei container. Prefabbricati di ultima generazione - dicono - quindi dotati almeno di qualche minimo comfort. Ma gira e rigira si torna al punto di partenza: sempre container restano. Non sono aule in muratura, non ci sono corridoi, ma solo piccole stanze che odorano di precarietà. In altri casi invece gli istituti scolastici dovranno fare ricorso alla cosiddetta turnazione delle aule per far fronte a un aumento delle iscrizioni che non va di pari passo...