Il Paperone di palazzo dei Trecento si conferma Franco Rosi, professione assicuratore: nel 2018 ha dichiarato, come reddito imponibile, 293.483 euro. Nel sito del Comune, come ogni anno, sono comparse le dichiarazioni dei redditi di amministratori e consiglieri. Dati accessibili a tutti in nome della trasparenza che viene richiesta a chi si candida e poi ottiene una carica pubblica. La formazione del consiglio comunale è composita. Vede avvocati, insegnanti, liberi professionisti, bancari, assicuratori, piccoli imprenditori e un discreto numero di pensionati. Sono sei gli esclusivi iscritti al club dei 100mila, quindi quelli che dichiarano redditi al di sopra dei 100mila euro. Oltre al già citato Rosi, che da anni detiene il primato della dichiarazione dei redditi più pesante, ci sono il vice sindaco Andrea De Checchi, avvocato specializzato in diritto societario, con 175.533 euro; l'assessore all'Ambiente Alessandro Manera, dirigente di una multinazionale, con 111.697 euro, il presidente del consiglio comunale Giancarlo Iannicelli, ufficiale dell'Aeronautica in congedo, con 110.613 euro, Vittorino Benvenuti, medico in pensione, 103.576 euro; Federico Caner, assessore regionale e titolare di un'impresa agricola, 103.472 euro.

Calia a pagina V

© RIPRODUZIONE RISERVATA