Il Papa: meglio atei che cristiani ipocriti Ma le porte aperte spaccano i cattolici

IL CASOROMA Anche per gli atei c'è posto in paradiso. Agli occhi di Papa Francesco è meglio non credere nell'esistenza di Dio - non importa se per agnosticismo, scetticismo o indifferenza ma dimostrare nella vita di tutti i giorni di possedere un cuore buono ed essere un costruttore di pace, piuttosto che far parte di quella schiera di credenti apparentemente pii e devoti che però poi seminano zizzania, calunniano il prossimo, dividono invece che unire. Sta parlando anche di Salvini, che presso le gerarchie cattoliche viene considerato uno...