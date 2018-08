Il papà di Erik: «Senza parole, siamo disperati»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

VIGONZAIn sella alla sua moto è volato in cielo come un angelo. Questa la dedica che un amico di Erik, soprannominato Cent, gli ha dedicato nel giorno in cui parenti e amici piangono la tragica e improvvisa scomparsa del giovane.Aveva solo 31 anni, Erik Salviato, una grande passione per la moto e il calcio, il lavoro con il papà e due genitori che lo adoravano. Ha perso la vita in sella alla sua moto: stava per assaporare alcuni giorni di riposo in montagna quando il destino ha deciso per lui. E le foto della sua moto e di altre due ruote...