IL PANORAMA

TREVISO Guai a pensare di aver già superato la fase critica. L'occupazione della Marca, però, manda un primo segnale confortante sulla capacità di reazione: dopo il crollo avvenuto nel periodo clou della serrata, nelle ultime settimane il saldo tra assunzioni e cessazioni dei lavoratori dipendenti del settore privato è tornato in positivo. Anzi, con un attivo di 1.615 unità nella seconda metà di maggio, Treviso è l'unica provincia in Veneto a presentare un valore favorevole. Certo, il bilancio complessivo resta in rosso: secondo la rilevazione di Veneto Lavoro, l'impatto del Covid ha provocato la perdita di circa 4.900 posti nel Trevigiano e 61mila in tutto il Veneto rispetto ad un anno fa, ovvero un 3% dell'intera occupazione dipendente regionale. Dal 23 febbraio, inizio dell'emergenza, al 31 maggio il differenziale tra ingressi ed uscite nel mercato del lavoro della Marca è in perdita di 1.600 posizioni, mentre l'anno scorso si registrava un più 3.304. Stante il blocco dei licenziamenti stabilito dal governo, a tirare in basso gli indicatori è soprattutto il crollo delle assunzioni, scese del 43% in questi tre mesi rispetto al 2019. Con il lockdown il rapporto tra contratti avviati e terminati è precipitato anche in provincia (meno 4.156 posizioni), tuttavia, dopo l'allentamento delle restrizioni, la dinamica è rientrata: più 941 unità dal 4 al 17 maggio, più 1.615 dal 18 al 31.

LO SGUARDO

Da Veneto Lavoro mostrano un moderato ottimismo: «La lieve ripresa registrata a maggio sembra pertanto smentire le preoccupazioni circa il proseguimento di una caduta occupazionale sugli stessi ritmi osservati nelle prime fasi dell'emergenza Covid» scrivono gli analisti dell'agenzia regionale riferendosi all'andamento generale veneta. Prudente Mario Pozza, presidente della Camera di commercio di Treviso e Belluno: «E' un piccolo segnale, certamente positivo, ma è troppo presto per poter fare un bilancio: tante imprese ora devono rallentare perché hanno i magazzini pieni, i consumi interni stentano e c'è poca richiesta dall'estero. Occorrono dati più consolidati, la tendenza potrebbe cambiare da un mese all'altro». Anche nel vertice (online) indetto l'altro ieri dalla Prefettura, Pozza non ha nascosto i timori: «L'accesso al credito è al primo posto per i problemi di liquidità delle imprese. Poi, la burocrazia che sta affossando anche provvedimenti utili. Infine ci aspettiamo la ripartenza delle grandi opere: attorno ad esse, si creano opportunità anche per tante piccole imprese. E per il turismo serve una grande campagna nazionale per ricostruire la nostra immagine all'estero».

IL PROBLEMA

Al momento, peraltro, gli effetti sull'occupazione sono congelati dall'estensione straordinaria degli ammortizzatori sociali e dalla moratoria sui licenziamenti. «A differenza di quella del 2008 - nota Mauro Visentin, segretario generale della Cgil Treviso -, la crisi attuale è segnata da fermo delle attività, non solo in Italia, ma in tutto il mondo. Ora, mentre il mondo riparte, ci sarà un recupero. Attenzione, però, questa non cancellerà in un colpo tutte le preoccupazioni: sicuramente qualche azienda ha perso terreno e chi già prima era in difficoltà sarà peggiorato e faticherà a riprendersi. Ttutto ciò potremo valutarlo solo con il tempo».

Mattia Zanardo

© RIPRODUZIONE RISERVATA