JESOLO

Al via da ieri pomeriggio al PalaInvent di Jesolo la campagna di vaccinazione antinfluenzale sul litorale molto attesa dalla popolazione.

Il Comune di Jesolo, in accordo con Ulss 4 e JesoloTurismo, ha messo a disposizione il Palazzo del turismo.

Nell'area al piano terra della struttura di piazza Brescia sono stati allestiti tre ambulatori nei quali per dieci giorni i medici di base del territorio riceveranno i loro pazienti. Per il momento ad accedere alla campagna sono gli ultrasessantenni, 8.200 residenti in città. Dopodiché toccherà ai bambini dai nove mesi in su.

In base ai turni i pazienti potranno quindi recarsi nei nuovi ambulatori. Ieri il via ufficiale, con il medico di base, il dottor Giuseppe Zappia che ha ricevuto i primi venti pazienti.

«Quando ci è stata chiesta la disponibilità a individuare delle aree idonee spiega il sindaco Valerio Zoggia - abbiamo subito messo a disposizione il PalaInvent perché in questo modo sarà possibile garantire il distanziamento grazie agli ampi spazi di cui è dotata la struttura.

L'area utilizzata è quella al piano terra perché accessibile a chiunque». Proprio per evitare assembramenti, sono stati predisposti percorsi specifici per gli ingressi e le uscite. (g.bab.)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA