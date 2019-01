IL PAESE VIGONZA Una fiaccolata di speranza, un gesto pensato per stringersi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PAESEVIGONZA Una fiaccolata di speranza, un gesto pensato per stringersi attorno alla famiglia Tacchetto in un momento difficilissimo. In 150 hanno risposto all'invito a partecipare all'iniziativa in nome di Luca. Il momento di preghiera è stato organizzato ieri sera dalla piccola parrocchia di San Vito (Vigonza) che ha voluto idealmente mandare un abbraccio al giovane architetto e alla sua famiglia. Grazie al tam-tam sui social e alla risonanza mediatica, la risposta è stata davvero numerosa. Le persone sono arrivate alla spicciolata e...