IL PAESEVIGONZA Luca Tacchetto gioca nella squadra amatori di calcio di Tombelle e anche tra gli amici e colleghi del calcio c'è tanta preoccupazione. Da 15 dicembre, infatti, l'architetto vigontino ha smesso di inviare anche a loro i messaggi e le foto sul suo viaggio in Burkina Faso. Un silenzio, il suo, che non fa stare tranquilli. «Quando abbiamo saputo che aveva deciso di andare in Burkina Faso - dicono alcuni amici del calcio - lo abbiamo guardato fisso negli occhi e gli abbiamo detto: Ma cosa diavolo ci vai a fare lì?. Ma Luca aveva...